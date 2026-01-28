Назвали точные сроки передачи «Ленфильма» Петербургу

«Осуществить передачу в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества „Киностудия Ленфильм“», — сказано в документе.

Об официальной передаче актива Петербургу стало известно 2 декабря 2025 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Тогда сообщали, что процесс должен занять полгода. Петербургские кинематографисты утверждали, что федеральное руководство не справилось с выводом «Ленфильма» из многолетнего кризиса, и что местным властям будет проще наладить эффективное управление.

За всю историю «Ленфильма» здесь сняли около полутора тысяч фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд отечественного кино: «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс» и многие другие.

Основанный в 1914 году, «Ленфильм» стоит у истоков отечественного кинематографа. Сейчас в главном здании киностудии работает киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии.