Ксения Шойгу покидает «Остров фортов» в Кронштадте. Теперь она возглавит «Долину Менделеева» в Сибири

Ксения Шойгу покидает проект «Остров фортов» в Кронштадте и едет в Сибирь руководить «Долиной Менделеева»: этот индустриально-технический кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Сибири — мегапроект, беспрецедентный по стратегическому значению для всей России.
Как стало известно Собака.ru, Ксения Шойгу назначена гендиректором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». В Сибири ее команда займется стратегическим планированием и сопровождением крупного индустриально-технического кластера в Ангаро-Енисейском регионе — от выстраивания технологических цепочек и привлечения инвестиций до координации работы государства, бизнеса и науки.
Ксения Шойгу
Как и в случае с «Островом фортов», в Сибири мы будем строить полную экосистему территории! В Ангаро-Енисейском регионе запускается уникальный индустриально-технический проект – Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Создается индустрия XXI века, которая объединит стратегическое сырье и высокотехнологичные материалы, суверенные технологические цепочки, системы искусственного интеллекта, чистую и дешевую энергию. По стратегическому значению для страны этот мегапроект беспрецедентен. Он реализуется Правительством Российской Федерации в соответствии с поручением Президента. А я и моя команда будем решать задачи стратегического планирования и операционного сопровождения этого проекта.
