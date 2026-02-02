Ксения Шойгу покидает «Остров фортов» в Кронштадте. Теперь она возглавит «Долину Менделеева» в Сибири

Ксения Шойгу

Как и в случае с «Островом фортов», в Сибири мы будем строить полную экосистему территории! В Ангаро-Енисейском регионе запускается уникальный индустриально-технический проект – Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Создается индустрия XXI века, которая объединит стратегическое сырье и высокотехнологичные материалы, суверенные технологические цепочки, системы искусственного интеллекта, чистую и дешевую энергию. По стратегическому значению для страны этот мегапроект беспрецедентен. Он реализуется Правительством Российской Федерации в соответствии с поручением Президента. А я и моя команда будем решать задачи стратегического планирования и операционного сопровождения этого проекта.