Как волонтеры «Гэнгъ» нашли на фасадах страховые доски и адресные таблички и отреставрировали их

Еще год назад команда волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» обнаружила страховую доску на Большом П.С., 10б и отреставрировала ее. В комментариях под постом читатели стали обсуждать другие уцелевшие артефакты на фасадах. Так «Гэнгъ» взял в работу еще несколько адресов: страховые доски на 3-й Советской, 32 и Измайловском, 19, а также адресные таблички на Железноводской, 10, Конной улице, 3/4, Можайской, 6. Их восстановили и вернули на место. А вскоре на дореволюционные таблички обратили внимание и в других городах — от Гаврилова Посада до Петрозаводска. Собака.ru рассказывает, чем они интересны, как и зачем их приводят в порядок волонтеры.
Как в Петербурге появились адресные таблички
При Петре I улицы обозначали по имени самого известного жителя, названию трактира или другой яркой примете, что не позволяло однозначно ориентироваться горожанам и приезжим. Первые адресные таблички появились при Екатерине II. В 1768 году императрица поручила установить мраморные доски с названиями улиц и переулков — надписи были на русском и немецком языках. Одна из них уцелела на здании Большого Эрмитажа со стороны Зимней канавки.
«До 1820-х годов нумерация домов велась в границах полицейских частей, на которые делился город. В каждой примерно по 1000 дворов. Номер присваивали домовладению, как это делают сегодня с кадастровыми земельными участками. То, что эти номера на одной улице были непоследовательны, мешало горожанам ориентироваться в пространстве», — рассказывает заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Елена Резникова. Сквозную нумерацию домов начали вводить с 1830-х — тогда ввели требования к адресным табличкам. «Изначально это были жестяные квадраты с цветными цифрами (в соответствии с цветом полицейской части, где находился дом)», — уточняет она.
Круглые аншлаги в Петербурге появились к 1896 году в рамках полицейской реформы. «Их отливали из чугуна, буквы были выпуклыми и эмалированными», — отмечает Елена Резникова. Знаки содержали не только номер дома, но и названия улицы, полицейской части. Все строения города, включая церкви, дворцы и ведомственные здания, к этому времени имели свой уникальный номер. Правую сторону улицы условились считать нечетной, а левую — четной.
Что такое страховые доски
Долгое время здания в Петербурге страдали от пожаров. Начало страховому делу в Российском империи положила Екатерина II: в 1786 году при Государственном заемном банке была основана Страховая экспедиция, которая отвечала за страхование каменных домов и фабрик от огня.
А как коммерческий вид деятельности страхование стало развиваться лишь в XIX веке. В 1827 году адмирал Николай Мордвинов и барон Людвиг Штиглиц учредили первое в России страховое акционерное общество — «Первое Российское страховое общество от огня». Тогда же на фасадах зданий в Петербурге появились страховые доски. Они означали, что дом застрахован от пожара и других происшествий в конкретной организации. Помимо этого они служили рекламой страхового общества и показателем высокого социального статуса домовладельца.
Как правило, таблички были выполнены из меди, цинка или чугуна и окрашены в несколько ярких цветов. Доски высотой 25 см крепили на фасадах, поменьше, высотой 10-12 см — у входа или на двери квартиры.
Успех «Первого Российского страхового общества от огня» спровоцировал бум подобных компаний. Каждая хотела выделяться среди конкурентов, поэтому таблички начали изготавливать с символикой. Например, «Второе Российское страховое от огня общество» использовало в логотипе слоган «От огня возрождаюсь» и изображение феникса с распахнутыми крыльями — символ бессмертия, а товарищество «Саламандра» — образ мифического существа похожего на ящерицу. Некоторые из них можно найти на фасадах до сих пор.
Как «Гэнгъ» восстанавливает дореволюционные таблички
Еще год назад команда «Гэнгъ» обнаружила страховую доску общества «Россия» на фасаде дома на Большом П.С., 10б и решила вернуть ей исторический облик. Расходы по реставрации оплатил читатель блога Марк и попросил, чтобы его мама в качестве подарка на день рождения поучаствовала в процессе.
В комментариях под постом в блоге соосновательницы «Гэнгъ» Ксении Сидориной читатели стали обсуждать другие уцелевшие артефакты на фасадах. Так «Гэнгъ» взял в работу еще несколько адресов: страховые доски на 3-й Советской, 32 и Измайловском, 19, а также адресные таблички на Железноводской, 10, Конной улице, 3/4, Можайской, 6. Все отреставрированы и возвращены на свои места.
Процесс восстановления дореволюционных табличек обычно выглядит так: сначала их расчищают при помощи химической смывки и металлических скальпелей, скребков, правят форму и работают со ржавчиной при необходимости, укрепляют, огрунтовывают и расписывают в исторические цвета. На реставрацию одной таблички уходит от двух до 10 дней. «Срок зависит от того, насколько она загрязнена, повреждена ли, надо ли ее укреплять, сколько слоев краски необходимо, чтобы вернуть ей исторические цвета», — уточняет Ксения Сидорина.
Затраты на одну посчитать сложно, добавляет она. «Мы покупаем расходники сразу на несколько табличек. В целом это не дорого: примерно 10 тысяч рублей за штуку — потолок, если там нужно много оттенков и укрепления смолами», — объясняет Ксения Сидорина.
На дореволюционные таблички стали обращать внимание и в других городах. Так команде «Гэнгъ» написал бывший чиновник сферы охраны наследия Александр Травин с просьбой восстановить единственную доску «Северного страхового общества» в Гавриловом Посаде. Он договорился с местными властями о демонтаже таблички с фасада здания бывшей аптеки и отправил ее в Петербург. Волонтеры вернули исторический облик — теперь ее можно увидеть на прежнем месте. На очереди — страховая доска из Петрозаводска. Команда уже завершает реставрацию.
«В работе у нас еще две адресных таблички и четыре страховых. Ведем переговоры с Нижним Новгородом, на примете есть Суздаль и Калуга. На Фурштатской улице под одним аншлагом нашли второй, постарше, и сейчас работаем с ним. Ему совсем плохо — ржавчина, а первый уже готов. Повесить их планируем одновременно через пару недель», — делится планами Ксения Сидорина.
«Это невероятно кропотливая работа, которая помогает защитить и сохранить наше материальное наследие. Такие маленькие признаки быта как адресные таблички и страховые доски заставляют нас ощущать преемственность истории, традиции. Ребята из “Гэнгъ” большие молодцы, что доделывают все работы до конца, не бросают на половину пути. Когда прохожий видит эту заботу о городе, он начинает уважать окружающую среду», — заключает Елена Резникова.
