Как волонтеры «Гэнгъ» нашли на фасадах страховые доски и адресные таблички и отреставрировали их

Как в Петербурге появились адресные таблички

При Петре I улицы обозначали по имени самого известного жителя, названию трактира или другой яркой примете, что не позволяло однозначно ориентироваться горожанам и приезжим. Первые адресные таблички появились при Екатерине II. В 1768 году императрица поручила установить мраморные доски с названиями улиц и переулков — надписи были на русском и немецком языках. Одна из них уцелела на здании Большого Эрмитажа со стороны Зимней канавки.

«До 1820-х годов нумерация домов велась в границах полицейских частей, на которые делился город. В каждой примерно по 1000 дворов. Номер присваивали домовладению, как это делают сегодня с кадастровыми земельными участками. То, что эти номера на одной улице были непоследовательны, мешало горожанам ориентироваться в пространстве», — рассказывает заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Елена Резникова. Сквозную нумерацию домов начали вводить с 1830-х — тогда ввели требования к адресным табличкам. «Изначально это были жестяные квадраты с цветными цифрами (в соответствии с цветом полицейской части, где находился дом)», — уточняет она.

Круглые аншлаги в Петербурге появились к 1896 году в рамках полицейской реформы. «Их отливали из чугуна, буквы были выпуклыми и эмалированными», — отмечает Елена Резникова. Знаки содержали не только номер дома, но и названия улицы, полицейской части. Все строения города, включая церкви, дворцы и ведомственные здания, к этому времени имели свой уникальный номер. Правую сторону улицы условились считать нечетной, а левую — четной.