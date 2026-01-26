Показываем, как будет выглядеть форт «Император Александр Первый» в Кронштадте после реставрации

Ранее рассказывали, во что превратят форты «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Петр Первый» после реставрации. Новые пространства будут сочетать в себе и музейные функции, и сервисность для петербуржцев. В каждом форте есть своя концепция реконструкции. К примеру, у «Императора Александра Первого» появится стеклянная крыша, что позволит использовать внутренний двор как выставочное пространство или ставить там спектакли. Также планируется, что в форте разместят магазинчик с мерчем и книгами, а также небольшую гостиницу на верхнем этаже — несколько авторских номеров, каждый из которых будет посвящен одному из выдающихся адмиралов.

Форты станут частью общего кластера «Остров фортов». Завершить все работы на масштабном проекте планируют в 2026 году. На данный момент уже открыли первые очереди исторического парка, посвященного истории русского флота, Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой «Ленинский комсомол» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Новая культурная география»), конгрессно-выставочный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают порядка 90,1 млрд рублей, а турпоток в 2025 году ожидают в 4 млн человек.