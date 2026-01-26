Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Показываем, как будет выглядеть форт «Император Александр Первый» в Кронштадте после реставрации

Зданию вернули исторический цвет фасада — «бежевый гранит». Форт планируют приспособить под общественные пространства. Тут также собираются открыть смотровые площадки и музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Завершить реставрацию хотят до 2027 года.

По архивным чертежам воссоздали и установили деревянную смотровую башню — точную копию не сохранившегося шестигранного павильона конца XIX века.

«Полностью завершить реставрацию планируется до 2027-го. После этого форт приспособят к современному использованию. Там появятся общественные пространства, откроются смотровые площадки, а также — музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями», — написал вице-губернатор Борис Пиотровский в своих соцсетях.

Также он показал, какие дизайнерские решения планируют использовать в проекте.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Ранее рассказывали, во что превратят форты «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Петр Первый» после реставрации. Новые пространства будут сочетать в себе и музейные функции, и сервисность для петербуржцев. В каждом форте есть своя концепция реконструкции. К примеру, у «Императора Александра Первого» появится стеклянная крыша, что позволит использовать внутренний двор как выставочное пространство или ставить там спектакли. Также планируется, что в форте разместят магазинчик с мерчем и книгами, а также небольшую гостиницу на верхнем этаже — несколько авторских номеров, каждый из которых будет посвящен одному из выдающихся адмиралов.

Форты станут частью общего кластера «Остров фортов». Завершить все работы на масштабном проекте планируют в 2026 году. На данный момент уже открыли первые очереди исторического парка, посвященного истории русского флота, Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой «Ленинский комсомол» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Новая культурная география»), конгрессно-выставочный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают порядка 90,1 млрд рублей, а турпоток в 2025 году ожидают в 4 млн человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: