Минкульт расторг контракт на реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова

Как следует из карточки закупки, Министерство культуры РФ в одностороннем порядке расторгло контракт на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Договор заключили еще в декабре 2024 года. Его сумма составляла 1,4 млрд рублей. Согласно условиям, подрядчик должен был завершить реставрацию полностью к 2026 году.

Но в положенные сроки не были выполнены обязательства по реставрации исторического объекта: не сдали проектную документацию и не приступили к работам.

Ранее Эрмитаж разорвал контракт на реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова с предыдущим подрядчиком. Сейчас никаких работ по восстановлению исторического объекта не ведут, а подрядчик просрочил исполнение обязательств по договору более чем на два года. Ранее подрядчиком выступала компания «Газпроектстрой», но из-за задержек в реализации проекта контракт с ней был расторгнут.

Сроки завершения реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова переносятся, стало известно в апреле 2024 года. По словам гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, сейчас вместе с правительством обсуждается вопрос финансирования реставрации и составляется бюджет второго этапа работ. Как только два этих пункта решатся, будут ясны новые сроки работ.

Здание Биржи передано Эрмитажу в апреле 2014 года для создания Музея геральдики и Зала церемоний. С того момента контракты на реставрацию несколько раз разрывали. В 2018 году подрядчиком проекта выбрали компанию «Меандр», в 2020 году с ней расторгли договор. В 2022 году новым подрядчиком выбрали «ГазСтройПроект». Тогда стоимость работ выросла с 287 млн до 374 млн руб. Еще спустя два года курирование реставрации Биржи передали от Эрмитажа непосредственно к Министерству культуры РФ.

В марте 2025 года стало известно, что в здании Биржи на Стрелке Васильевского острова появится крупнейший торжественный зал. Это будет Зал памяти князя и полководца Александра Невского. В нем совместят несколько форматов: пространство для церемоний и экспозиция предметов искусства.