Выбрали очередного подрядчика для завершения реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова

Министерство культуры РФ выбрало нового подрядчика для реставрации и приспособления к современному использованию здания Биржи на стрелке Васильевского острова — московская фирма «РСК-Ренессанс». Как пишет «Фонтанка», компания стала единственным поставщиком по конкурсу Минкультуры РФ. Они предложили за свою работу 1,391 млрд рублей. Реставрацию по контракту должны завершить до 30 октября 2026 года.

Общая площадь здания Биржи более 11 887 квадратных метров. По техзаданию от подрядчика ждут предварительную доработку проектной документации, а также подготовку рабочей документации. Также по контракту нужно отреставрировать основания, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, деревянных конструкций и деталей, выполнить ремонт объектов культурного наследия и др.

В активе у «РСК-Ренессанс» есть подряды на реставрацию объектов Михайловского театра, а также дома Голенищева-Кутузова на площади Искусств и гидроизоляции обоих зданий. В Москве фирма работает с МХАТ.

Напомним, Эрмитаж разорвал контракт на реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Сейчас никаких работ по восстановлению исторического объекта не ведут, а подрядчик просрочил исполнение обязательств по договору более чем на два года. Ранее подрядчиком выступала компания «Газпроектстрой», но из-за задержек в реализации проекта контракт с ней был расторгнут.

Сроки завершения реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова переносятся, стало известно в апреле 2024 года. По словам гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, сейчас вместе с правительством обсуждается вопрос финансирования реставрации и составляется бюджет второго этапа работ. Как только два этих пункта решатся, будут ясны новые сроки работ.

Здание Биржи передано Эрмитажу в апреле 2014 года для создания Музея геральдики и Зала церемоний. С того момента контракты на реставрацию несколько раз разрывали. В 2018 году подрядчиком проекта выбрали компанию «Меандр», в 2020 году с ней расторгли договор. В 2022 году новым подрядчиком выбрали «ГазСтройПроект». Тогда стоимость работ выросла с 287 млн до 374 млн руб. Еще спустя два года курирование реставрации Биржи передали от Эрмитажа непосредственно к Министерству культуры РФ.