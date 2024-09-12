Эрмитаж разорвал контракт на реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова

«ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора... на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания Биржи», — сказано в соответствующем письме музея в адрес подрядчика компанией «ГазПроектСтрой».

Там же указано, работы по реставрации исторического здания Биржи не проводят, а подрядчик просрочил исполнение обязательств по договору более чем на два года. При этом государственный музей выплатил около 288 миллионов рублей аванса исполнителю и выполнил со своей стороны все обязательства, пишет РИА Новости.

Напомним, что сроки завершения реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова переносятся, стало известно в апреле 2024 года. По словам гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, сейчас вместе с правительством обсуждается вопрос финансирования реставрации и составляется бюджет второго этапа работ. Как только два этих пункта решатся, будут ясны новые сроки работ.

Здание Биржи передано Эрмитажу в апреле 2014 года для создания Музея геральдики и Зала церемоний. С того момента контракты на реставрацию несколько раз разрывали. В 2018 году подрядчиком проекта выбрали компанию «Меандр», в 2020 году с ней расторгли договор. В 2022 году новым подрядчиком выбрали «ГазСтройПроект». Тогда стоимость работ выросла с 287 млн до 374 млн руб. Еще спустя два года курирование реставрации Биржи передали от Эрмитажа непосредственно к Министерству культуры РФ.