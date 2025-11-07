Как команда волонтеров «Гэнгъ» вернула дореволюционному дому на Разъезжей парадный вход с коваными воротами — им не пользовались минимум 30 лет!

Весной прошлого года команда волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» решила восстановить фонарь на фасаде дома 16/18 на Разъезжей улице, а в итоге нашла под ним кованые ворота и росписи под мрамор на стенах. Собака.ru рассказывает историю здания и о том, как участники «Гэнгъ» восстановили исторический парадный вход в дореволюционный дом.
Что известно о доме на Разъезжей улице, 16/18
Сначала был застроен участок под номером 16 по Разъезжей улице, он принадлежал шапочному мастеру Макушинову, об этом свидетельствуют документы Петроградской городской управы. «В 1863 году почетный гражданин, купец второй гильдии Степан Алтынников решил возвести четырехэтажное здание на соседнем, 18-м участке. Через два года он выкупил 16-й и построил на нем двухэтажное здание. Позднее участок под номером 16 приобрела некая Апполинария Рузанова, а соседний — статский советник Владимир Залеман. В 1909 году они подали заявку в городскую управу о надстройке домов, таким образом суммарная этажность зданий возросла до пяти. Между домами обустроили проездную арку, а входы в жилые части — по левую и правую сторону от нее», — отмечает заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Елена Резникова. В начале XX века участки объединили в одно домовладение. «В 1910 году купцы Френкель и Хавкин подали прошение о переустройстве въезда во двор жилого комплекса на Разъезжей, 16/18. В то время доходный дом приобрел нынешний вид. Проездную арку в центральной части фасада в проекте заменили на парадный вход с коваными воротами и фонарем», — заключает она.
Как команда «Гэнгъ» вернула парадный вход дореволюционному дому
О фонаре на фасаде доходного дома соосновательница команды «Гэнгъ» Ксения Сидорина знала давно, часто мимо него проходила, но не понимала, можно ли что-то с ним сделать. Изучив архивные фотографии она выяснила, что последний раз он горел примерно в 1930-е. На более поздних снимках дверца у фонаря уже была открыта, а стекла разбиты. Так весной прошлого года волонтеры решили вернуть ему утраченную функцию. Расчистили от грязи и наслоений, обработали металл от ржавчины, но зажечь оказалось не так просто. Проводка была проложена через фасад, а провод в светильник проходил прямо под лепниной. На добровольных началах команде вызвался помочь подписчик — электрик Ростислав Осипов. Он закупил необходимые материалы и все починил. Во время работы Ростислав обратил внимание на глубокие трещины в лепнине, куда регулярно попадала вода, и заделал их. В мае прошлого года фонарь загорелся вновь.
Волонтеры заметили, что под фонарем зашит вход в парадную. Выяснилось, что им не пользовались с девяностых — все это время жители дома заходили к себе со двора, а не с улицы. Чтобы открыть его, волонтеры срезали три слоя металла, выгребли мусор и нашли кованые ворота, которые вели внутрь. Команда загорелась идеей вернуть исторический вход.
Реставрация ворот заняла несколько месяцев. «Мы порядком устали снимать с них битумный лак, слой был толщиной в 3-5 сантиметров. Но нельзя сказать, что это сложно — это долго. Вариант с демонтажом и пескоструем мы не рассматривали — вручную хоть и долго, но бережно. Плюс в процессе мы нашли то, что не нашли бы с пескоструем — исторический оливковый цвет и следы остекления», — говорит соосновательница «Гэнгъ» Ксения Сидорина.
Житель дома рассказал волонтерам, что еще в 1970-х в воротах сохранялись довольно большие участки остекления, на них было травление с узором. «Все кусочки стекла мы аккуратно вытащили и унесли домой. Позже из них сделаем линейку украшений», — поделилась Ксения. В попытках установить производителя кованых ворот команда осмотрела каждый завиток, но найти клеймо так и не удалось. «Возможно, это Сан Галли, но его каталоги я просмотрела и такого дизайна не нашла», — уточняет она.
Перед входом в дом на стенах под слоями краски команда «Гэнгъ» обнаружила старинные росписи. «Это обычная для своего времени разделка под мрамор, то есть абстрактная роспись, которая имитирует рисунок камня. Мы расчистили ее на одной стене, укрепили и закрыли прозрачным защитным листом. Я не знаю других росписей такого типа, открытых за последние лет десять», — отмечает соосновательница «Гэнгъ».
Волонтеры отмыли колонну, установили металлическую дверь с кодовым замком, ведущую в парадную, а еще смонтировали свет над воротами — четыре постоянно работающих лампы и две с датчиками движения. Объект удалось завершить за полтора года. Расходы составили более 450 тысяч рублей, из которых 160 тысяч оплатил дизайнер Артемий Лебедев.
Жители дома пользуются парадным входом — это самый приятный отзыв, считает Ксения Сидорина. «Центральный район сложный, в нем много не расселенных коммуналок, жители которых часто реагируют [на нашу работу] или никак, или агрессивно. Но после того как мы вход расшили — им стали пользоваться и те, кто кричал, что им это не надо. Это главный комплимент», — заключает она.
Узнать, как поддержать работу команды волонтеров-реставраторов «Гэнгъ», можно на сайте.
