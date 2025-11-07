Как команда волонтеров «Гэнгъ» вернула дореволюционному дому на Разъезжей парадный вход с коваными воротами — им не пользовались минимум 30 лет!

Как команда «Гэнгъ» вернула парадный вход дореволюционному дому

О фонаре на фасаде доходного дома соосновательница команды «Гэнгъ» Ксения Сидорина знала давно, часто мимо него проходила, но не понимала, можно ли что-то с ним сделать. Изучив архивные фотографии она выяснила, что последний раз он горел примерно в 1930-е. На более поздних снимках дверца у фонаря уже была открыта, а стекла разбиты. Так весной прошлого года волонтеры решили вернуть ему утраченную функцию. Расчистили от грязи и наслоений, обработали металл от ржавчины, но зажечь оказалось не так просто. Проводка была проложена через фасад, а провод в светильник проходил прямо под лепниной. На добровольных началах команде вызвался помочь подписчик — электрик Ростислав Осипов. Он закупил необходимые материалы и все починил. Во время работы Ростислав обратил внимание на глубокие трещины в лепнине, куда регулярно попадала вода, и заделал их. В мае прошлого года фонарь загорелся вновь.

Волонтеры заметили, что под фонарем зашит вход в парадную. Выяснилось, что им не пользовались с девяностых — все это время жители дома заходили к себе со двора, а не с улицы. Чтобы открыть его, волонтеры срезали три слоя металла, выгребли мусор и нашли кованые ворота, которые вели внутрь. Команда загорелась идеей вернуть исторический вход.