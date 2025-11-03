В Петербурге почти 20 млрд рублей выделят на сохранение культурного наследия

Финансирование сохранения памятников в Петербурге продолжает расти: с 1,9 млрд рублей в 2003 году до 29,3 млрд рублей на 2025 год. На фестивале «Архитектон» комитет сообщил, что из городского бюджета на эти цели направят 14,3 млрд рублей, включая 4,7 млрд непосредственно КГИОП. Еще 3,8 млрд рублей выделит федеральный бюджет, сопоставимо с показателями 2024 года, сообщает издание «Деловой Петербург».

В этом году на объекты культурного наследия также инвестировал бизнес: 11,2 млрд рублей против 6,4 млрд в 2024-м. По официальной статистике, в Петербурге зарегистрировано более 9 тыс. памятников, из которых 3760 — федеральные и 3005 — региональные.

Среди основных проблем эксперты КГИОП называют избыточное регулирование и административные барьеры, дефицит квалифицированных кадров и ограниченные меры поддержки инвесторов, особенно учитывая, что более 40% памятников находятся в федеральной собственности.

Крупнейший завершенный федеральный проект 2025 года — реставрация консерватории имени Римского-Корсакова. Город сосредоточил усилия на реставрации фасадов, включая завершённые работы по домам Гулина, Соболевых и Лихачева на улице Чайковского. Девелоперы также участвуют в проектах по приспособлению исторических зданий, например, компания AAG адаптировала для современного использования особняк Бремме на 12-й линии Васильевского острова.