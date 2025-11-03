Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

В Петербурге восстановят исторический фасад Дворца бракосочетания №1

В Адмиралтейском районе отреставрируют дворовый фасад первого в СССР Дворца бракосочетания на Английской набережной.

Фото: ГАТИ

«Дворовый фасад Дворца бракосочетания №1 отреставрируют. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения», — сообщили специалисты.

Работы направлены на сохранение исторического облика здания.

Особняк по адресу Английская набережная, 28, почти век принадлежал дворянской семье Полянских, а в начале XX века был куплен великим князем Андреем Владимировичем, двоюродным братом Николая II. В 1916 году здесь проходили обсуждения конституционных предложений для императора.

«С 1 ноября 1959 года здесь находится первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания. Историческая резиденция, где когда-то решались судьбы империи, уже более 60 лет дарит петербуржцам самый светлый и личный праздник — начало семейной жизни», — пояснили в ГАТИ.

Этим летом с фасада здания убрали настенные кондиционеры, которые горожане ранее назвали неуместными. Ранее внутри использовались напольные установки, менее заметные для внешнего вида исторического объекта.

