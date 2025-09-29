Здание на территории фабрики-кухни на Красного Курсанта продолжают сносить

Работу экскаваторов у конструктивистской постройки 1928 года заметили градозащитники. По их словам, пока рассматривается заявка на включение здания в число памятников, сносить его незаконно.
Активные жители заметили, что на территории фабрики-кухни 1928 года на Красного Курсанта, 19 работают экскаваторы компании «ЛСР».
«На территории фабрики-кухни Петроградского района работают экскаваторы — продолжается незаконный снос конструктивистского памятника. Здание по адресу ул. Красного курсанта, 19 сейчас включено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Снос категорически запрещен», — написали градозащитники в тг-канале «SOS СПб СНОС».
Прибывшие на место журналисты Собака.ru не видели на площадке рабочую технику, хотя из-за забора время от времени можно было слышать шумы. Редакция запросила комментарий ЛСР. Однако на момент публикации ответа не поступало.
В конце сентября 2025 года активисты в очередной раз подали в КГИОП заявку на включение здания в число памятников. На время рассмотрения заявки (в течение 30 дней) снос постройки запрещен.
В советское время в здании на улице Красного Курсанта, 19, находился трест общественного питания Петроградского района. В 30-х годах фабрику-кухню надстроили, а ее фасады изменили. После войны в здании провели перепланировку. КГИОП ранее утверждал, что исторический облик постройки не сохранился, градозащитники уверены, что переделки обратимы.
Комментарии (0)