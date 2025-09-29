Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Здание на территории фабрики-кухни на Красного Курсанта продолжают сносить

Работу экскаваторов у конструктивистской постройки 1928 года заметили градозащитники. По их словам, пока рассматривается заявка на включение здания в число памятников, сносить его незаконно.

Собака.ru / Константин Крылов
Собака.ru / Константин Крылов
Собака.ru / Константин Крылов
Собака.ru / Константин Крылов

Активные жители заметили, что на территории фабрики-кухни 1928 года на Красного Курсанта, 19 работают экскаваторы компании «ЛСР».

«На территории фабрики-кухни Петроградского района работают экскаваторы — продолжается незаконный снос конструктивистского памятника. Здание по адресу ул. Красного курсанта, 19 сейчас включено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Снос категорически запрещен», — написали градозащитники в тг-канале «SOS СПб СНОС».

Прибывшие на место журналисты Собака.ru не видели на площадке рабочую технику, хотя из-за забора время от времени можно было слышать шумы. Редакция запросила комментарий ЛСР. Однако на момент публикации ответа не поступало.

В конце сентября 2025 года активисты в очередной раз подали в КГИОП заявку на включение здания в число памятников. На время рассмотрения заявки (в течение 30 дней) снос постройки запрещен.

В советское время в здании на улице Красного Курсанта, 19, находился трест общественного питания Петроградского района. В 30-х годах фабрику-кухню надстроили, а ее фасады изменили. После войны в здании провели перепланировку. КГИОП ранее утверждал, что исторический облик постройки не сохранился, градозащитники уверены, что переделки обратимы.

Собака.ru / Константин Крылов
Собака.ru / Константин Крылов
Собака.ru / Константин Крылов
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: