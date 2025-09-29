Здание на территории фабрики-кухни на Красного Курсанта продолжают сносить

Активные жители заметили, что на территории фабрики-кухни 1928 года на Красного Курсанта, 19 работают экскаваторы компании «ЛСР».

«На территории фабрики-кухни Петроградского района работают экскаваторы — продолжается незаконный снос конструктивистского памятника. Здание по адресу ул. Красного курсанта, 19 сейчас включено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Снос категорически запрещен», — написали градозащитники в тг-канале «SOS СПб СНОС».

Прибывшие на место журналисты Собака.ru не видели на площадке рабочую технику, хотя из-за забора время от времени можно было слышать шумы. Редакция запросила комментарий ЛСР. Однако на момент публикации ответа не поступало.

В конце сентября 2025 года активисты в очередной раз подали в КГИОП заявку на включение здания в число памятников. На время рассмотрения заявки (в течение 30 дней) снос постройки запрещен.

В советское время в здании на улице Красного Курсанта, 19, находился трест общественного питания Петроградского района. В 30-х годах фабрику-кухню надстроили, а ее фасады изменили. После войны в здании провели перепланировку. КГИОП ранее утверждал, что исторический облик постройки не сохранился, градозащитники уверены, что переделки обратимы.