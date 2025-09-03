В Доме Радио приступили к ремонту внутренних фасадов здания

В здании Дома Радио в рамках проекта ВТБ также продолжают реставрацию архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений, ремонту и укреплению внутренних конструкций, исторической кровли.

Как рассказала старший вице-президента ВТБ Дарья Филиппова для «Фонтанки», большой реставрации требуют дворовые фасады. Будут ремонтировать кирпичную кладку, штукатурку, козырьки и навесы. Летом здесь поставили строительные леса и приступили к первым этапам работ. Сначала со стен удалят всю штукатурку, демонтируют и старый лифт. Позже будут восстанавливать карнизы и детали оконных проемов, заменять водостоки, ремонтировать кирпичную кладку там, где это необходимо. Затем мастера положат новую штукатурку, а взамен убранной шахты лифта построят новую, по которой будет ходить современный подъемник.

По завершению работ во внутреннем дворе появится пространство, где будут проводить культурные события и концерты под открытым небом. Работы планируется завершить в конце 2026 года.

Также реставрация ждет и внешний фасад. Хотя он и сохранился гораздо лучше, чем дворовые части, однако реставраторы займутся возвращением исторического облика для первого этажа.