Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Доме Радио приступили к ремонту внутренних фасадов здания

В этом пространстве внутреннего двора под открытым небом будут проводить культурные мероприятия. Работы планируют завершить в конце 2026 года.

Предоставлено пресс-службой ВТБ

В здании Дома Радио в рамках проекта ВТБ также продолжают реставрацию архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений, ремонту и укреплению внутренних конструкций, исторической кровли.

Как рассказала старший вице-президента ВТБ Дарья Филиппова для «Фонтанки», большой реставрации требуют дворовые фасады. Будут ремонтировать кирпичную кладку, штукатурку, козырьки и навесы. Летом здесь поставили строительные леса и приступили к первым этапам работ. Сначала со стен удалят всю штукатурку, демонтируют и старый лифт. Позже будут восстанавливать карнизы и детали оконных проемов, заменять водостоки, ремонтировать кирпичную кладку там, где это необходимо. Затем мастера положат новую штукатурку, а взамен убранной шахты лифта построят новую, по которой будет ходить современный подъемник.

По завершению работ во внутреннем дворе появится пространство, где будут проводить культурные события и концерты под открытым небом. Работы планируется завершить в конце 2026 года.

Также реставрация ждет и внешний фасад. Хотя он и сохранился гораздо лучше, чем дворовые части, однако реставраторы займутся возвращением исторического облика для первого этажа.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: