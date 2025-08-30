Петербургские власти разрабатывают методику финансирования ремонта витражей в жилых домах

29 августа на нулевых чтениях бюджета в Законодательном собрании начальник Координационно-аналитического управления Жилищного комитета Марина Горохова сообщила, что в городе формируется механизм выделения субсидий на восстановление и ремонт исторических витражей. По ее словам, содержание многоквартирных домов формально не относится к полномочиям Санкт-Петербурга, но при этом «в городе много красивых парадных, которые хотелось бы сохранить», сообщает издание «Фонтанка».

До недавнего времени витражные конструкции не были включены в программу капитального ремонта. Лишь в прошлом году в рамках капремонта удалось провести работы на фасадах трех жилых зданий с витражами. Теперь же планируется закрепить практику на системном уровне, предусмотрев отдельный порядок финансирования.

Как уточняют в Жилищном комитете, специалисты Фонда капитального ремонта уже начали учитывать наличие витражей при планировании работ. Кроме того, при замене оконных блоков подрядным организациям предписано сохранять оригинальные элементы либо восстанавливать их в соответствии с исторической документацией.

По словам Гороховой, методика привлечения субсидий находится в стадии разработки и в дальнейшем станет частью городских механизмов сохранения уникального архитектурного облика Петербурга.

