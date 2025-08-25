Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В октябре откроется Дом Брюллова после реставрации по программе «Рубль за метр»

Инвестиции в обновление памятника и обустройство креативного пространства составили 400 миллионов рублей.

Фото: открытыйгород.рф

Креативное пространство «Брюллофт» в отреставрированном особняке «Дом А. П. Брюллова (П. Ю. Сюзора)» на Кадетской линии планируют открыть в октябре. Первоначально запуск планировался на I квартал 2025 года, но сроки перенесли.

Объект культурного наследия федерального значения реконструировали и адаптировали под современное использование с инвестициями в 400 млн руб. Работы включали ремонт конструкций, реставрацию фасадов и охранных элементов. Инвесторами проекта выступили Александр Басалыгин и братья Скигины, сообщает издание «Ведомости». 

В новом пространстве разместятся книжный магазин, мастерские, экспозиции, лекционный зал и объекты общепита (пиццерия и 5–6 кофеен). По словам Басалыгина, сумма инвестиций не будет увеличиваться — реконструкция близка к завершению.

«Объект культурного наследия — это сложная работа. Мы хотели завершить её за год, но процесс занял два года и обошёлся дороже, чем планировалось», — отметил Басалыгин, уточнив, что перенос сроков связан с реставрацией фасадов, подключением отопления и восстановлением статуй.

Проект реализован в рамках программы «Рубль за метр»: арендная плата за 2000 квадратных метров составляет 1 рубль за 1 квадратный метр в год после завершения реставрации; общий срок аренды с городом — 49 лет.

Ранее мы рассказывали, что четыре памятника архитектуры в Петербурге продали по программе «Рубль за метр».

