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Дачу Пелагеи Юзакиной в Лисьем Носу отреставрируют

За проект взялась команда петербургской девелоперской компании «БС АРТ ДЕВ». Архитектурный надзор над двухэтажной дачей на Приморском шоссе, 62 будет проводить НИиПИ «Спецреставрация» под руководством Игоря Пасечника (лауреат премии «Петербург будущего-2025»). Специалисты института помогут вернуть модерновой усадьбе с элементами неорусского стиля утраченный внешний вид. Здесь планируют открыть ресторан и мастерские.

«Построенная в расцвете светской жизни поселка Владимировка на землях шведского графского рода Стенбок-Ферморов, она вновь предстанет в парадном облачении: с накрахмаленными «полотенцами» фигурных наличников и богатым резным обрамлением. Культура деревянного домостроения сегодня утеряна хотя бы из-за отсутствия спроса. Строят из клееного бруса или делают срубы из мокрого бревна, после высыхания оно может просадить этаж дома на полметра. До революции деревья готовили уже в лесу, подрубая и спуская с живых стволов смолу. Сушка происходила уже на этапе рубки, а не ускоренно в камерах, как сейчас. Именно поэтому деревянная дача Юзакиной выжила: бревна стен дошли до нас в хорошем состоянии, гниль идет только по верхним венцам от протечек крыши и по низу от контакта с почвой. Нам удастся сохранить до 80% сруба без разборки с вычинкой отдельных бревен. Такой дом может прожить и 500 лет», — рассказали в соцсетях девелоперской компании.

БС АРТ ДЕВ планирует открыть в Даче Юзакиной общепит и мастерские.

«Сруб накладывает ряд ограничений, не позволяет объединять комнаты в большие помещения. Но организация ресторана с несколькими камерными залами — распространенная практика. Усадьба вполне отвечает запросам инвестора с точки зрения объемно-планировочного решения», — добавляют в команде «БС АРТ ДЕВ».

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