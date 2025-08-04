Дачу Пелагеи Юзакиной в Лисьем Носу отреставрируют

«Построенная в расцвете светской жизни поселка Владимировка на землях шведского графского рода Стенбок-Ферморов, она вновь предстанет в парадном облачении: с накрахмаленными «полотенцами» фигурных наличников и богатым резным обрамлением. Культура деревянного домостроения сегодня утеряна хотя бы из-за отсутствия спроса. Строят из клееного бруса или делают срубы из мокрого бревна, после высыхания оно может просадить этаж дома на полметра. До революции деревья готовили уже в лесу, подрубая и спуская с живых стволов смолу. Сушка происходила уже на этапе рубки, а не ускоренно в камерах, как сейчас. Именно поэтому деревянная дача Юзакиной выжила: бревна стен дошли до нас в хорошем состоянии, гниль идет только по верхним венцам от протечек крыши и по низу от контакта с почвой. Нам удастся сохранить до 80% сруба без разборки с вычинкой отдельных бревен. Такой дом может прожить и 500 лет», — рассказали в соцсетях девелоперской компании.

БС АРТ ДЕВ планирует открыть в Даче Юзакиной общепит и мастерские.

«Сруб накладывает ряд ограничений, не позволяет объединять комнаты в большие помещения. Но организация ресторана с несколькими камерными залами — распространенная практика. Усадьба вполне отвечает запросам инвестора с точки зрения объемно-планировочного решения», — добавляют в команде «БС АРТ ДЕВ».