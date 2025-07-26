Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

При реставрации Павловского собора в Гатчине нашли утраченные фрагменты росписи XIX века

Во время работ по восстановлению храма рабочие обнаружили части утраченного внутреннего убранства. Сейчас иконописцы по крупицам воссоздают старинную живопись.

«Реставрация интерьеров Павловского собора Гатчины продолжается не только в самом храме, но и в мастерских. Надеемся завершить все работы к концу года», — сообщает пресс-служба Ленинградской области со ссылкой на слова зампреда областного правительства Владимира Цоя.

Работы проходят в несколько этапов:раскрытие исторических слоев, скрытых под поздними наслоениями; укрепление осыпающихся участков; бережная очистка росписи от загрязнений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви. Фасады сооружения очистили от поздних слоев цемента, обновили исторический слой штукатурки и декоративные элементы киотов, кокошников, закомар и карнизов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: