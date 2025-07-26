При реставрации Павловского собора в Гатчине нашли утраченные фрагменты росписи XIX века

«Реставрация интерьеров Павловского собора Гатчины продолжается не только в самом храме, но и в мастерских. Надеемся завершить все работы к концу года», — сообщает пресс-служба Ленинградской области со ссылкой на слова зампреда областного правительства Владимира Цоя.

Работы проходят в несколько этапов:раскрытие исторических слоев, скрытых под поздними наслоениями; укрепление осыпающихся участков; бережная очистка росписи от загрязнений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви. Фасады сооружения очистили от поздних слоев цемента, обновили исторический слой штукатурки и декоративные элементы киотов, кокошников, закомар и карнизов.