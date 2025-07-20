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Реставрации

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В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви

Фасады сооружения очистили от поздних слоев цемента, обновили исторический слой штукатурки и декоративные элементы киотов, кокошников, закомар и карнизов. Также отреставрированы и покрашены металлические элементы, обновлена главная входная дверь из дуба с фрамугой.

Реставраторы заменили в церкви поздние деревянные кресты на 10 новых металлических крестов. Выполняли их в строгом соответствии с историческими документами. Также мастера восстановили историческое окрытие кровли из меди«в шашку» над апсидой — вместо покрытия, нанесенного в советское время.

«На гранитной облицовке цоколя, сильно пострадавшей в период Великой Отечественной войны от взрывов, в местах утрат камня выполнены гранитные вставки, произведён ремонт трещин и герметизация швов», — сказано в сообщении КГИОП.

В настоящее время на объекте сняты фасадные строительные леса и завершаются работы по восстановлению штукатурки внутренних исторических откосов окон.

Каменный храм в Териоках был заложен в 1910 году в память 200-летия завоевания города Выборга императором Петром I. Церковь Казанской иконы Божией Матери построена по проекту архитектора Николая Никитича Никонова в московско-ярославском стиле XVI века, но при этом оштукатурена и окрашена в белый цвет. Окончательно постройка завершилась в 1915 году.  В 1924 году храм пережил ураган и наводнение, в 1925 году – пожар, но своды здания выдержали. В 70-е храм хотели снести, однако позже от этой идеи отказались.

Ранее мы писали о том, что в «Царском Селе» открывают три парадных зала Александровского дворца. Полукруглый и Портретный залы, а также Мраморная гостиная войдут в экскурсионный маршрут по дворцу.

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