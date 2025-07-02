Одно из зданий «Крестов» планируют переделать в отель

Предполагается, что гостиницу разместят в одной из крестообразных построек на Арсенальной набережной. Во что будут переоборудовать второе такое же здание, пока не известно, этот вопрос прорабатывается.
Как рассказал генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев для «Ведомостей Северо-Запад», сейчас исторический объект проходит государственную историко-культурную экспертизу. Осенью планируют выйти на Совет по сохранению культурного наследия Петербурга. Он утвердит возможности строительства и реставрации на территории комплекса.
После проведения экспертизы станет понятно, отель какой категории можно построить в здании бывшего следственного изолятора. На данный момент этот вопрос обсуждается.
«Звездность [отеля] сейчас регулируется в России, и, соответственно, мы не сможем сделать отель какой-либо категории без определенного количества окон, высоты потолков, надлежащей площади», — сказал Беляев.
Генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» также добавил, что компания планирует реконструировать порядка 20 объектов, в которых собираются разместить музеи и рестораны. «КВС» будет сдавать объекты в аренду.
Ранее стало известно, что проект приспособления «Крестов» под современное использование должны подготовить до конца 2025 года. Его представят на Совете по сохранению культурного наследия. Положительное заключение экспертизы также ожидают в текущем году.
Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.
Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.
Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.
Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».
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