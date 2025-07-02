Одно из зданий «Крестов» планируют переделать в отель

Как рассказал генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев для «Ведомостей Северо-Запад», сейчас исторический объект проходит государственную историко-культурную экспертизу. Осенью планируют выйти на Совет по сохранению культурного наследия Петербурга. Он утвердит возможности строительства и реставрации на территории комплекса.

После проведения экспертизы станет понятно, отель какой категории можно построить в здании бывшего следственного изолятора. На данный момент этот вопрос обсуждается.

«Звездность [отеля] сейчас регулируется в России, и, соответственно, мы не сможем сделать отель какой-либо категории без определенного количества окон, высоты потолков, надлежащей площади», — сказал Беляев.

Генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» также добавил, что компания планирует реконструировать порядка 20 объектов, в которых собираются разместить музеи и рестораны. «КВС» будет сдавать объекты в аренду.

Ранее стало известно, что проект приспособления «Крестов» под современное использование должны подготовить до конца 2025 года. Его представят на Совете по сохранению культурного наследия. Положительное заключение экспертизы также ожидают в текущем году.

Напомним, у бывшего следственного изолятора в центре Петербурга появился новый собственник. Финкельштейн собирается сделать из «Крестов» концертно-музейную площадку для больших мероприятий и выставок. Одним из участников аукциона по продаже комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной выступает миллиардер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI, билетный оператор Kassir.ru). В «Крестах» он планирует открыть «Музей истории добра и зла», а также концертную площадку.

Кроме того, на перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценили инвестиции для реконструкции бывшего СИЗО. Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».