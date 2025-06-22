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Фонтан возле Адмиралтейства отреставрируют

Информация о сроках и стоимости работ на данный момент неизвестна.

Mistervlad/Shutterstock.com

Фонтан в Александровском саду напротив здания Адмиралтейства планируют отправить на реставрацию. Накануне в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры поступила историко‑культурная экспертиза (ГИКЭ), следует из данных на официальном сайте ведомства. Сооружение имеет статус памятника.

Согласно документу, проект реставрации подготовили в прошлом году компании «Ялта» и «ПР». В ходе работ специалисты выполнят разборку гранитной чаши и реставрацию ее элементов — бортов, плит дна и гранитной наброски, демонтаж отмостки фонтана и восстановление гранитных плит, устройство фундаментной плиты под чашей фонтана.

Фонтан является объектом культурного наследия и расположен в Александровском саду, который также имеет этот статус, поэтому подрядчику необходимо следить за сохранностью зеленой зоны. Техника будет допущена только по существующим дорожкам, площадку оградят, а деревья рядом защитят деревянными щитами.

Ранее мы рассказывали, что Пантелеимоновскую церковь рядом с Летним садом отреставрируют.

 

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