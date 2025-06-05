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Реставрации

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Пантелеимоновскую церковь рядом с Летним садом отреставрируют

Проект реставрации храма разработают до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

jeafish Ping / Shutterstock

Проектная документация будет включать работы по восстановлению и ремонту фасадов, звонницы, крыши, куполов и фундаментов храма. Заказчик — СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», подведомственное КГИОП. 

Каменную церковь Великомученика Пантелеимона напротив Летнего сада возвели в первой половине XVIII века по проекту архитектора Ивана Кузьмича Коробова в стиле барокко. В 1834-1835 годах здание было частично перестроено зодчим Викентием Ивановичем Беретти. В начале 1850 года на фасадах установили гипсовые барельефы авторства скульптора Александра Васильевича Логановского: два — на темы из жизни Святой Екатерины и один, посвященный Святому Пантелеимону. В 1935 году храм закрыли, а помещения приспособили сначала под зерновой склад, позднее — под текстильный цех. С 1981 по 1998 годы в здании работал музей «Гангутский мемориал». Сегодня церковь действующая. 

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