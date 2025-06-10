В Выборгском замке после реставрации открывают Башню Святого Олафа

Посмотреть на город с высоты можно с 11 по 14 июня с 10 до 18 часов. На следующей неделе Выборгский объединенный музей-заповедник опубликует постоянный режим работы.

За несколько лет в башне восстановили историческую кирпичную кладку, раскрыли бойницы и своды, сделали подсветку на стенах и вдоль лестницы, установили видовой лифт — подняться на нем можно только по предварительной записи.

Напомним, что Башню Святого Олафа в Выборге закрыли в марте 2021 года. Предполагалось, что реставрация продлится около полутора лет.