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В Выборгском замке после реставрации открывают Башню Святого Олафа

Смотровая площадка начнет работу с 11 июня, сообщает пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника.

savva_25 / Shutterstock

Посмотреть на город с высоты можно с 11 по 14 июня с 10 до 18 часов. На следующей неделе Выборгский объединенный музей-заповедник опубликует постоянный режим работы.

За несколько лет в башне восстановили историческую кирпичную кладку, раскрыли бойницы и своды, сделали подсветку на стенах и вдоль лестницы, установили видовой лифт — подняться на нем можно только по предварительной записи.

Напомним, что Башню Святого Олафа в Выборге закрыли в марте 2021 года. Предполагалось, что реставрация продлится около полутора лет.

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