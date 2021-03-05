Башня Олафа со смотровой площадкой в Выборге закрывается на продолжительную реставрацию

«У нас есть для вас несколько новостей — одна очень плохая, но при этом огромное количество хороших. Начнем с неприятной: 9 марта башня святого Олафа вместе со смотровой площадкой закрываются на реставрацию. Реставрация продлится около полутора лет, но, возможно, сроки несколько сдвинутся», — сообщили в пресс-службе музея.

До 9 марта башня святого Олафа будет работать вместе со смотровой площадкой — посетить ее можно в течение всех праздничных дней. Все другие объекты музейного комплекса продолжат работать — это башня Ратуши, рыцарский дом, главный корпус Выборгского замка.