Башня Олафа со смотровой площадкой в Выборге закрывается на продолжительную реставрацию

Главная башня Выборгского замка, башня Олафа, вместе со смотровой площадкой закрывается на продолжительную реставрацию. Успеть побывать на ней можно до 9 марта.
«У нас есть для вас несколько новостей — одна очень плохая, но при этом огромное количество хороших. Начнем с неприятной: 9 марта башня святого Олафа вместе со смотровой площадкой закрываются на реставрацию. Реставрация продлится около полутора лет, но, возможно, сроки несколько сдвинутся», — сообщили в пресс-службе музея.
До 9 марта башня святого Олафа будет работать вместе со смотровой площадкой — посетить ее можно в течение всех праздничных дней. Все другие объекты музейного комплекса продолжат работать — это башня Ратуши, рыцарский дом, главный корпус Выборгского замка.
Напомним, в башне Олафа после реконструкции появится панорамный лифт. Он поднимет до смотровой башни всех посетителей без исключения — в том числе маломобильных групп. Помимо этого, внутри башни проведут реставрацию кладки стен и реконструкцию существующей лестницы «по современным нормативам» — часть ее фрагментов сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице.
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