Апраксин двор и «Красный треугольник» хотят отреставрировать к 2030 году

«Приоритетным проектом в срок до 2030 года включительно предусматривается выполнение работы по ремонту и реставрации целого ряда знаковых объектов культурного наследия, увеличение музейного фонда, открытие новых экспозиций, работа по усилению реставрационного потенциала города», — цитирует «Фонтанка» председателя комитета по охране памятников Алексея Михайлова.

В задачи также войдет реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости, реставрация фортов Кронштадта, зданий на Невском проспекте, создание дома реставраторов. Также в списке работы по капремонту и реставрации «сложных» фасадов — 255 многоквартирных домов-памятников и исторических зданий.

Ранее мы писали о том, что Путевой дворец Петра I в Стрельне откроют в 2026. Сейчас там завершается этап реставрации. Точная дата открытия не уточняется. Также ведутся работы по реставрации дворца «Монплезир».