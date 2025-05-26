Завершили реставрацию павильона «Китайская кухня» в «Петергофе»

«Масштабные реставрационные работы в Ораниенбауме — труд, который мы ведем уже с 2011 года — постепенно приближаются к своему завершению. В последние несколько лет мы вернули к музейной жизни прекрасные памятники ансамбля Собственной дачи — наши гости теперь могут увидеть уникальные интерьеры Китайского дворца и павильона Катальной горки. А в июне мы откроем еще один музей — Китайскую кухню. Это небольшой по размерам павильон вблизи Китайского дворца, по имени которого он и получил свое название», — сказал генеральный директор музея-заповедника «Петергоф».

Китайская кухня — памятник архитектуры середины XIX века, который в свое время выполнял сугубо хозяйственное назначение. Построенное в 1852–1854 годах по проекту архитектора Людвига Бонштедта здание — единственный образец архитектуры историзма в Ораниенбаумском дворцово-парковом ансамбле. Несмотря на значительные изменения, затронувшие внутреннюю отделку Китайской кухни, ее внешний облик, перекликающийся с архитектурными формами Китайского дворца, дошел до нас практически нетронутым.

Реставрационные работы в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» поэтапно проводили с 2011 года. С того момента открыли интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, Павильон Катальной горки и Китайский дворец, завершили реставрацию Нижнего сада и Верхнего парка. Для посетителей парк Ораниенбаум полностью открыли после многолетней масштабной реставрации в 2023 году. Также воссоздали историческую планировку середины XIX века, провели работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству территории, реконструкции мелиоративной системы и гидротехнических сооружений в соответствии с планом дворцового землемера 1854 года.