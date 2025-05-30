Сроки реконструкции дома Басевича под общежития Академии танца перенесли

Как пишет «Деловой Петербург», кроме того, продлили и срок исполнения контракта. В комитете по строительству Петербурга рассказали, что продление сроков контракта связано с корректировкой проектной документации и ее повторного согласования. Отмечается, что «в процессе реконструкции открылись новые детали здания». Прежний срок действия разрешения на строительство датирован 15 июня 2025 года.

Госконтракт на реконструкцию дома Басевича действует с 2022 года. Согласно проекту, здание будут реконструировать с частичным сносом под комплекс апартаментов для артистов театра Бориса Эйфмана.