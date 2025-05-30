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Сроки реконструкции дома Басевича под общежития Академии танца перенесли

Фонд капремонта Петербурга и подрядчик ООО «ПСБ «Жилстрой»» заключили дополнительное соглашение по продлению сроков реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской, 7. По новым срокам компания должна закончить работы позднее 15 декабря 2026 года.

Собака.ru

Как пишет «Деловой Петербург», кроме того, продлили и срок исполнения контракта. В комитете по строительству Петербурга рассказали, что продление сроков контракта связано с корректировкой проектной документации и ее повторного согласования. Отмечается, что «в процессе реконструкции открылись новые детали здания». Прежний срок действия разрешения на строительство датирован 15 июня 2025 года.

Госконтракт на реконструкцию дома Басевича действует с 2022 года. Согласно проекту, здание будут реконструировать с частичным сносом под комплекс апартаментов для артистов театра Бориса Эйфмана.

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