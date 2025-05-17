Реставрацию фасадов храма Петра и Павла в Петергофе завершат в 2026 году

«Восстановлена отделка колокольни с шатровой крышей «в шашечку» и часовни, пристроенной к западному фасаду собора. На этих двух объектах применено 66 видов облицовочного кирпича из специальной глины», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В настоящее время производится инъектирование трещин, реставрируются керамические изразцы, а также декор из лекального светлого и терракотового кирпича. Полностью работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее мы писали о том, что в Царском селе восстановили интерьеры Екатерины II. Музей-заповедник завершил масштабную реставрацию и воссоздание декоративной отделки Зубовского флигеля.