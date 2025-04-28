В Царском селе восстановили интерьеры Екатерины II

Полностью закончить все работы в личных интерьерах Екатерины II планируют в 2026 году. Об этом пишет «Петербургский дневник».

В парадных интерьерах Европы XVII–XVIII веков особой популярностью пользовались десюдепорты — декоративные панно, размещенные над дверями. Воссозданные в стиле шинуазри, они поражают воображение китайскими пейзажами с позолоченными горными ландшафтами, павильонами и деревьями. В Опочивальне дополнением к этим произведениям искусства стали бронзовые бра с хрустальными подвесками и стеклянными плафонами, которые освещают зал с момента его создания.

Отдельного внимания заслуживает кресло-коляска конца XVIII века: реставраторы укрепили его конструкцию, обновили позолоту и покрасочные слои. Теперь реликвия переехала в Зеркальную комнату императрицы.

Важной частью восстановительных работ стало также возвращение текстильного убранства личных покоев Екатерины II. Специалисты тщательно собирали информацию о тканях для оконных драпировок, покрывал и обивки мебели. Благодаря этим исследованиям каждый зал обрел уникальный текстильный образ: от белоснежной атласной и тафтяной отделки в Опочивальне до сочетания зелёной и палевой тафты в Купольном зале.

Ранее мы писали о том, что нейросети помогут в реконструкции утраченных панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца.