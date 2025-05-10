Усадьбу Утешение в Ленобласти отреставрируют за 150 млн рублей

В состав объекта в Кингисеппском районе входит участок 435 га, главный дом площадью 500 м2, хозяйственный корпус (109 м2) и каретный сарай (почти 200 м2). Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. Недавно дом приобрели на торгах за 21,9 млн рублей.
Инвестиции в восстановление Утешения и приусадебной территории составят порядка 150 млн рублей. Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов «БС Арт Дев».
В начале XVIII века территорией владел князь Александр Меншиков, а при Анне Иоанновне часть земли отошла майору Преображенского полка Ивану Альбрехту, следившему за цесаревной Елизаветой. С её восшествием на престол Альбрехт попал в немилость и был сослан в своё имение, часть которого впоследствии досталась графу Разумовскому.
В XIX веке его потомки расширили владения за счёт земель села Ратчино, где в 1830-х Иван Львович Альбрехт с женой построили новый усадебный дом в английской готике — с башенкой, террасами и спусками к искусственному озеру, окружённому елями. Название «Утешение» связано с семейными утратами — смертью старшего сына и жены среднего. Позднее рядом возвели кирпичную церковь, ныне в руинах. Во второй половине XIX века усадьбу переименовали в Лилино; последними владельцами до революции были Мария и Ольга Сапожниковы. После 1917 года поместье национализировали, разместив там больницу, а земли передали совхозу «Котлы».
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