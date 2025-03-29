На торги выставят дачу Фаберже в Левашово

Всего «Дом.РФ» получит в свое управление 44 объекта культурного наследия в 29 регионах. В ближайшее время они будут выставлены на торги для реставрации и приспособления под современное пользование. Среди лотов, которые получила госкомпания, — частные и доходные дома, усадьбы, дачи, производственные и фортификационные, а также социальные и административные объекты, постройка которых датирована второй половиной XVIII — началом ХХ вв.

«Передаваемые нам правкомиссией объекты будут восстанавливаться в рамках реализации поручения президента России по приведению в порядок до 2030 года 1 тыс. объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Оператором данной программы является «Дом.РФ». В её рамках для инвесторов предусмотрены льготные условия финансирования работ по восстановлению и современному приспособлению зданий», — цитируют управляющего государственной компании Анатолия Азизова в пресс-службе.

Дача Фаберже, расположенная в Левашово, является уникальным памятником усадебной архитектуры конца XIX века. Она была построена в виде английского коттеджа и впоследствии перестроена в стиле модерн. Карл Фаберже был известным ювелиром, получившим покровительство царской семьи и звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа». Сейчас дача Фаберже находится в состоянии разрушения, несмотря на то, что она является памятником федерального значения.