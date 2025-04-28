Особняк XVIII века на Исаакиевской площади приспособят под жилье

«Деловой Петербург» пишет, что также произойдут локальные изменения фасадов: раскрытие оконного проёма по ул. Якубовича, дверного проёма по Исаакиевской пл., устройство дверей на месте части окон во дворе. Фасады должны быть отреставрированы. Также будут восстановлены интерьеры: парадная лестница, вестибюль, деревянный тамбур и помещения второго этажа с декоративно–художественной отделкой.

В настоящее время особняк К. Л. Миллера не эксплуатируется. Из–за аварийного состояния кровли в здании видны многочисленные протечки.

Здание неоднократно перестраивалось: оно было возведено во второй половине XVIII века, а в 1879–1880 годах Фердинанд Миллер выполнил его последнюю реконструкцию для своего брата Карла Миллера. В постройке семь этажей, включая цокольный и мансардный. В доме находится 11 квартир, в которых всего 63 комнаты.

Ранее мы писали о том, что Ушаковские бани отреставрируют и переделают по современное пользование.