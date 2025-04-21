Ушаковские бани отреставрируют и переделают по современное пользование

В проектной документации для сказано, что будут проводить реконструкция дворовых корпусов здания Ушаковских бань на улице Зои Космодемьянской, 7А. Высотная отметка от уровня земли составит 11,3 метра. Максимальная высота (труба котельной) — 33,4 метров.

Согласно проекту, разработанному ООО «Тэрос» совместно с НИиПИ «Спецреставрация», на первом этаже комплекса в радиусной части собираются разместить входную группу и холл, в прямоугольных частях — мужскую и женскую раздевалки. На втором этаже будет непосредственно банный комплекс с 10 банями, каждая из которых имеет собственную тематику и ритуал парения. Во второй половине второго этажа появится кафе, а на третьем этаже также будут бани и выход в солярий на крыше. Во дворе хотят разместить всесезонные подогреваемые бассейны (их не было во время ленинградского периода).

Инвестиции в проект оценивают в 1,2-1,5 млрд рублей. Весь комплекс работ по реконструкции и ремонту памятника должны завершить в 2026 году. А открыть комплекс хотят в конце 2026 — начале 2027 года.

Ушаковские бани «Гигант» — образец архитектуры конструктивизма — создал в 1930-х годах архитектор Александр Никольский. К середине 1980-х годов комплекс претерпевал изменения и пристройки, здесь возводили трансформаторную подстанцию, вытрезвитель и складские помещения. С 1981 года часть переквалифицировали под офисы. В 1990-е годы у здания появился третий этаж, а со стороны двора пристроили склад. С 2006 года бани полностью вывели из эксплуатации. Здания несколько раз переживало пожары и годы запустения, что сказалось на состоянии объекта: утрачены интерьеры и повреждены конструкции.