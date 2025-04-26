Мариинский дворец отреставрируют за 285 млн рублей

Специалистам, с которыми заключат договор, предстоит отреставрировать вестибюль с парадной лестницей, включая прилегающие к ним помещения с площадками и архитектурные элементы. При этом у победителя должна быть действующая лицензия на ремонт объектов культурного наследия, включая их реставрацию, работы по консервации, воссозданию фундаментов и кладок. Такие данные содержатся на портале Госзакупок.

Также будущий подрядчик должен иметь разрешение на выполнение декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора и деталей из различных материалов, включая дерево, металл и камень.

Ранее мы писали о том, что территорию бывшего СИЗО «Кресты» готовят к перепланировке для реконструкции. Застройщик планирует разместить там коммерческую недвижимость, в том числе гостиницу и общепит.