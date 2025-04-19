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Реставрации

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В этом году отреставрируют дворовые фасады Толстовского дома

Работа будет сложной из-за значительной площади фасадов, разнообразия отделочных материалов и утрат отделки, которые необходимо будет восстановить.

BestPhotoPlus / Shutterstock.com

Измнения должны начаться после завершения противоаварийных мероприятий на нескольких балконах. «Реставрация лицевого фасада вдоль набережной Фонтанки была выполнена в 2003 году, фасада по улице Рубинштейна — в 2012 году. Это памятник регионального значения»,  — говорится в сообщении КГИОП.

Дом графа Михаила Толстого построили в 1910–1912 годах по проекту архитектора Лидваля в стилистике северного модерна и элементами неоклассики. В 1913 году после смерти графа дом перешёл вдове Ольге Александровне и его стали называть «домом генеральши Толстой».

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