В этом году отреставрируют дворовые фасады Толстовского дома

Измнения должны начаться после завершения противоаварийных мероприятий на нескольких балконах. «Реставрация лицевого фасада вдоль набережной Фонтанки была выполнена в 2003 году, фасада по улице Рубинштейна — в 2012 году. Это памятник регионального значения», — говорится в сообщении КГИОП.

Дом графа Михаила Толстого построили в 1910–1912 годах по проекту архитектора Лидваля в стилистике северного модерна и элементами неоклассики. В 1913 году после смерти графа дом перешёл вдове Ольге Александровне и его стали называть «домом генеральши Толстой».

Ранее мы писали о том, что Морской вокзал рядом с «Севкабель Портом» хотят реконструировать под общепит и отель. Комитет по инвестициям предлагает добавить гостиничное обслуживание, торговлю и общепит в разрешенные виды использования земель.