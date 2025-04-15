Во что реконструируют стадион «Петровский»?

Как сказано в документации УК «Петровский» (принадлежит структурам «Газпрома»), реконструкция затронет три участка: два непосредственно под стадионом и вокруг, а третий — на другой стороне Тучкова моста, пишет «Фонтанка».

Проект поделен на два больших блока. Первый касается реконструкции арены. После завершения работ там появится культурно-спортивный комплекс для соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, игровым видам спорта, баскетболу, волейболу, гандболу, боксу, а также — проведения концертов. Вместимость составит от 14 тысяч до 22 тысяч человек, будут 100 номеров для отдыха спортсменов и паркинг на 300 машин.

Второй блок более многофункциональный. Сюда входят: многофункциональный трансформируемый зал, не менее чем на 1400 мест, с двумя VIP-ложами повышенной комфортности по 50 мест, двухуровневое зрительское фойе, студии, фуд-молл с более чем 20 концепциями киосков, кафе, ресторанов и фудкорта различных площадей, комплекс бассейнов в здании: для взрослых (25х16 метров), (для детей 13,5х70 метров), джакузи, круглогодичный термальный бассейн с подогреваемой водой на открытом воздухе, серфинг-центр с инфраструктурой: два бассейна для серфинга, зона коммерции и коворкинг, фитнес-центр, зоны wellness и beauty сервисов, обучения и киберспорта. Для этого блока предусмотрен паркинги на 500 мест.

Еще одна парковка должна появиться рядом с «Юбилейным». Также в проекте есть указание о схеме движения пешеходных потоков. В будущем планируют строительство подземного перехода под Тучковым мостом и пешеходный мост.

Напомним, на ПМЭФ 2022 года подписали дорожную карту, согласно которой «Газпром» брал на себя 64 объекта в Петербурге под строительство, реконструкцию и благоустройство. В частности, там значился и «Петровский» с окрестной территорией: в планах была арена на 16 тысяч зрителей, причал реконструировали в «водный центр с инфраструктурой для серфинга как нового олимпийского спорта», а также говорилось о гостинице в 5 звезд и 250 номеров.

Уже в 2023 году город и «Газпром» подписали соглашение о намерениях. Нынешний стадион обещали связать переходом с «Юбилейным». Есть также обсуждение, что проект хотят разделить на две части: концессионную и инвестиционную. Первая — на участке в 5,5 га хотят разместить большая ледовая арена на 16 тысяч зрителей и малая, а также мультимедийный музей спорта, рестораны (включая видовой), тренажерные залы, залы единоборств и паркинг.

Во второй части проекта на 3,4 га (по соседству с малой спортивной ареной, до жилого комплекса Royal Park) планируют сделать мультифункциональную арену на тысячу зрителей, образовательные и досуговые студии, фитнес-центр, гостиницу (для спортсменов и туристов), фуд-молл, некие объекты киберспорта, паркинг и причал.

Стадион «Петровский» после реконструкции объединят с «Юбилейным» в культурно-спортивный кластер. Об этом говорили в июне 2023 года. Соглашение о восстановлении стадиона подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Но работы начнутся примерно через три года.

В 2024 году появилась информация, что стадион «Петровский» планируют сносить ради реконструкции важного здания в центре Петербурга. В Смольном сообщили, это мало похоже на правду, однако изменения в «Петровском» все-таки намечаются. Ждем пятизвездочный отель, ледовую арену или спортивный кластер?