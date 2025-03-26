В здании Биржи на Стрелке Васильевского острова появится крупнейший торжественный зал

«Это будет самый большой торжественный зал в Петербурге. Он совместит в себе три формата —пространство для торжественных современных церемоний, символическая экспозиция батальных картин, знамен, военных атрибутов, в которых запечатлены исторические победы России, в такой же традиции, как в парадных залах Зимнего дворца», — рассказал на заседании Совета по культуре с участием президента РФ генеральный директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский.

Ранее Пиотровский для Собака.ru говорил, что «Биржа» станет «Эрмитажем на Стрелке». В 2025 году глава Эрмитажа Михаил Пиотровский пример работы по реставрации здания Тома де Томона на Стрелке Васильевского острова. Уже следующим летом в нем появится зал русской славы.

«Пока что мы это обсуждаем, но туда точно переедет основной массив книгохранилища Эрмитажа — более 1,25 миллионов единиц хранения, отдел реставрации книг, первая в мире научная библиотека с открытым доступом, отдел редких рукописей и музей книги. Первый проект «Библиотеки» делал архитектор Рем Колхас, который строил потом похожий комплекс в Дохе в Катаре. По ходу реализации из хранилища библиотека превратилась в музей. Думаю, у нас произойдет то же самое, потому что нам есть что показать. Ведь Эрмитаж создавался и как музей книги», — добавляет Пиотровский.