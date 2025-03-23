В Петербурге начали капремонт дачи Сиверса

«Решаем сразу две задачи: восстанавливаем архитектурное наследие города и помогаем петербуржцам в решении жилищного вопроса», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов.

Постройка расположена у Соломахинского проезда. Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в середине 50-х гг. прошлого столетия, в 1994 году располагавшееся в тот момент в здании общежитие Кировского завода взяли на баланс города по распоряжению мэра Анатолия Собчака.

Ранее мы писали о том, что разрушенный дом на Гороховой будут реконструировать только в 2026 году. Работы по восстановлению здания перенесли на 2 года. В жилкоме отметили, что пока не расселят всех жильцов, приступить к реставрации не получится.