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Реставрации

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В Петербурге начали капремонт дачи Сиверса

После проведения работ и перепланировки здесь будут 79 квартир, которые получат семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Фото: социальные сети Александра Беглова

«Решаем сразу две задачи: восстанавливаем архитектурное наследие города и помогаем петербуржцам в решении жилищного вопроса», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов.

Постройка расположена у Соломахинского проезда. Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в середине 50-х гг. прошлого столетия, в 1994 году располагавшееся в тот момент в здании общежитие Кировского завода взяли на баланс города по распоряжению мэра Анатолия Собчака.

Ранее мы писали о том, что разрушенный дом на Гороховой будут реконструировать только в 2026 году. Работы по восстановлению здания перенесли на 2 года. В жилкоме отметили, что пока не расселят всех жильцов, приступить к реставрации не получится.

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