Разрушенный дом на Гороховой будут реконструировать только в 2026 году

В Петербурге реконструкцию разрушенного дома №73 на Гороховой улице отложили на 2 года, В в пресс-службе жилищного комитета города отметили, что восстановление дома начнут в 2026 года. Пока приступить к реставрации невозможно из-за того, что не всех жильцов расселили. Однако пока в квартирах находятся люди, специалисты будут следить за техническим состоянием дома.

«Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предложено обеспечить отселение лиц, занимающих помещения в многоквартирном доме, до 15 апреля 2026 года, осуществить реконструкцию дома не позднее 6 месяцев с момента его расселения», — отметили в пресс-службе жилищного комитета для 78.ru.

На сегодняшний день из дворовой секции вывезли обрушившиеся обломки конструкции. Во дворе также установили защитные деревянные и металлические ограждения. Одну из лестничных клеток затянули противоаварийной сеткой.

Напомним, в ночь на 20 декабря 2024 года произошло обрушение старинного жилого дома на Гороховой улице. Как сейчас выглядит постройка XIX века (вернее, то, что от нее осталось)? И почему одни говорят, что жители много лет добиваются признания дома аварийным, а другие — что люди до последнего отказывались покидать разрушающийся дом? Рассказываем, что известно на данный момент и показываем фотографии с места событий.

Позже СК возбудил уголовное дело после обрушения флигеля дома на Гороховой улице. Здание на Гороховой рухнуло еще 20 декабря прошлого года. Его расселили за несколько месяцев до инцидента, но дом так и не признали аварийным. Имущественный ущерб собственников квартир оценивают в более чем 31 млн рублей.