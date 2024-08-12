Меньше чем за год в Петербурге произошли обрушения в трех исторических домах — что происходит? Почему проблему не удается решить?

Почему в Петербурге рушатся старые здания?

Виталий Стадников (кандидат архитектуры, руководитель бюро РБТЫ): Исторический жилой фонд Санкт-Петербурга очень обширен — это тысячи зданий, по сути, вся территория в границах центральных районов. При этом ни в советский, ни в постсоветский период эти постройки не поддерживались в коммунальном отношении. Так что в результате они, разумеется, пришли в упадок.

Более того, степень этого упадка мы далеко не всегда можем адекватно оценить. В России есть общая для многих городов проблема — непрозрачность самой процедуры определения аварийности той или иной постройки. То аварийными признают еще вполне крепкие здания, то разрушающиеся дома этого статуса не получают. В результате у нас рушатся здания, находящиеся, по документам, во вполне исправном состоянии.

Снежана Грозовская (исследовательница, архитектор, автор telegram-канала Urban Heritage): Важная проблема в сохранении старого Петербурга состоит в том, что государство восстанавливает в основном памятники, а остальные исторические здания, которых гораздо больше, поддерживаются в лучшем случае силами жителей и небольшого бизнеса. Этих усилий недостаточно, и они далеко не всегда помогают спасти дом от разрушения.

В многоквартирных домах много собственников квартир, им сложно принимать решения и договариваться о ремонте общей инфраструктуры домов. Нет опыта и понятных и опробованных механизмов совместного управления общим имуществом. Ситуация осложняется тем, что в стране плохо функционирует институт частной собственности. Жители обладают лишь частичными правами — большинство земельных участков в Петербурге не приватизированы, а ответственность за поддержание дома — неопределенная. Жителям невыгодно вкладывать свои деньги, ведь государство может в любой момент переселить их в другой район, признав здание аварийным.