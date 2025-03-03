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Реставрации

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На Большой Пушкарской появится выставочный зал

Комитета по градостроительству Петербурга согласовал архитектурный облик проекта реконструкции одноэтажного дома на Большой Пушкарской улице, 10Ж с выходом фасадов на улицу Лизы Чайкиной.

Semiglass / Shutterstock.com

Одноэтажное нежилое здание на Большой Пушкарской построено в 1937 году. Общая площадь постройки — 286 квадратных метров. Проект разработан ООО «Архитектурная мастерская Юсупова».

В декабре 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию здания с приспособлением под объект культурно-досуговой деятельности получила Якунина Дарья Владимировна. Постройку переделают под выставочный зал. Документ действует до конца 2026 года. Высота здания составит чуть более 10 м.

Еще ранее, осенью 2024 года, проект согласовал комитет по охране памятников. Он подтвердил, что реконструкция соответствует требованиям режимов зон охраны исторического Петербурга.

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