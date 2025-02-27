У Новой Голландии реконструируют два моста

Согласно документам на сайте комитета, заказчиком проекта выступает ООО «Новая Голландия Девелопмент». Работы по реконструкции мостов будут проводить без изменений их внешнего облика и объемно-пространственных характеристик. КГИОП подтвердил, что проект соответствует требованиям режимов закона об охранных зонах исторического Петербурга.

Местоположение 1-го, и 2-го мостов Круштейна — предмет охраны памятника регионального значения «Набережная Адмиралтейского канала».

1-й мост Круштейна последний раз ремонтировали в 2000-х годах. Тогда заменили пострадавшие от коррозии балки пролетного строения. 2-й мост Круштейна уходил на реставрацию летом 2016 года. Его капитально ремонтировали к открытию Новой Голландии. Сейчас одной из переправ (1-у мосту Круштейна) требуется реконструкция с полной заменой пролетного строения и опор.

Напомним, в начале сентября 2024 года стало известно, что один из мостов к Новой Голландии будут реставрировать. Завершили подготовку акта историко-культурной экспертизы переправы через Адмиралтейский канал к общественному пространству рядом со зданием «Бутылки». Исследование посвящено сохранности окружающих памятников при реконструкции второго моста Круштейна. Проект реконструкции подготовили ранее в 2024 году.