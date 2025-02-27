У Новой Голландии реконструируют два моста

Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал проект реконструкции 1-го и 2-го мостов Круштейна. Они связывают культурное пространство с набережной Адмиралтейского канала. Проект не предполагает изменений внешнего вида переправ.
Согласно документам на сайте комитета, заказчиком проекта выступает ООО «Новая Голландия Девелопмент». Работы по реконструкции мостов будут проводить без изменений их внешнего облика и объемно-пространственных характеристик. КГИОП подтвердил, что проект соответствует требованиям режимов закона об охранных зонах исторического Петербурга.
Местоположение 1-го, и 2-го мостов Круштейна — предмет охраны памятника регионального значения «Набережная Адмиралтейского канала».
1-й мост Круштейна последний раз ремонтировали в 2000-х годах. Тогда заменили пострадавшие от коррозии балки пролетного строения. 2-й мост Круштейна уходил на реставрацию летом 2016 года. Его капитально ремонтировали к открытию Новой Голландии. Сейчас одной из переправ (1-у мосту Круштейна) требуется реконструкция с полной заменой пролетного строения и опор.
Напомним, в начале сентября 2024 года стало известно, что один из мостов к Новой Голландии будут реставрировать. Завершили подготовку акта историко-культурной экспертизы переправы через Адмиралтейский канал к общественному пространству рядом со зданием «Бутылки». Исследование посвящено сохранности окружающих памятников при реконструкции второго моста Круштейна. Проект реконструкции подготовили ранее в 2024 году.
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