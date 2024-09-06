Один из мостов к Новой Голландии будут реставрировать

Разработкой проекта занималась компания ООО «Институт градостроительного планирования и проектирования». 2-й мост Круштейна построили в 1950-е годы на месте другой переправы. Последний раз его ремонтировали в 2016 году, к открытию культурного пространства «Новая Голландия».

Как памятник мост не охраняется, но граничит с охраняемыми объектами, поэтому и потребовалось проведение историко-культурной экспертизы, пишет «Деловой Петербург». Как прописано в проекте реставрации, во время капитального ремонта моста должны отремонтировать гранитную облицовку опор (до уровня воды), а также усилить существующий железобетонный свод пролетного строения (внешнее армирование). Это позволит сделать мост пригодным для пропуска грузовиков с определенными ограничениями нагрузки.

Также в планах заменить гранитную брусчатку, отреставрировать перила. Архитектурный облик обещают сохранить. На время ремонта вокруг моста необходимо выставить сплошное ограждение.