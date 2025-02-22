На перестройку «Крестов» может потребоваться больше 10 млрд рублей

Так, руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров отмечает, что создать успешный бизнес-проект при имеющихся ограничениях и высоких затратах на реконструкцию здания тюрьмы будет крайне сложно. Его слова приводят «Ведомости».

Оценки аналитиков разнятся в зависимости от концепции владельца тюремного комплекса и памятника архитектуры. Так, в компании Remain вложения оценивают на уровне 9-10 млрд рублей, в Business Club говорят об 11 млрд рублей, а в Key Capital — 8–12 млрд рублей.

Напомним, что вчера СИЗО-1 «Кресты» застройщик «КВС» приобрел на торгах за 1,136 млрд рублей.