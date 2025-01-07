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Реставрации

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В Петербурге к реставрации готовят Нарвские ворота

Сейчас специалисты приступили к разработке проекта. Во время работ приведут в порядок фасады Нарвских Триумфальных ворот, включая все архитектурно-художественное убранство, и крышу памятника.

laranik/shutterstock

Еще приведут в порядок помещения подвала и поздний подземный переход между пилонами, который был построен еще в 80-х годах XX века. Также в рамках проекта разрабатываются решения по реставрации двух чугунных лестниц внутри музея.

«По результатам проведения комплексных научных исследований мы можем сказать, что фундаменты памятника находятся в удовлетворительном состоянии, в то время как его фасады требуют реставрации. Так, «медная одежда» ворот сильно пострадала в результате пожаров, а также в период Великой Отечественной войны. Мы также зафиксировали деструкцию красочного слоя, локальные сквозные разрывы металла, раскрытия швов облицовки, деформации и утраты авторской пластики части элементов архитектурного декора ворот», — рассказала архитектор в интервью «Петербургскому дневнику» Анна Потоцкая.

На время проведения работ фасад памятника «оденется в леса». При этом отдел «Нарвские Триумфальные ворота» Государственного музея городской скульптуры продолжит работать в ограниченном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге после реставрации открыли башню святого Олафа. Там установили стеклянный лифт, чтобы посетители с ограниченной мобильностью могли также побывать на смотровой площадке.

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