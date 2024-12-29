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Реставрации

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В Петербурге завершили реконструкцию Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Продолжавшиеся 10 лет работы наконец закончены. Одной из главных задач специалистов было улучшение акустических свойств. 

Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова
Собака.ru / Валерия Дьячкова

Особое внимание уделили Большому залу им. Рубинштейна: строители изменили его форму с прямоугольной на подковообразную, а также усилили каркас с помощью металлоконструкций и установили новые механизмы для сцены и освещения. «Масштабные работы, которые удалось завершить на год раньше планируемого срока, возвратили зданию его исторический облик конца XIX века. Ожидается, что Санкт-Петербургская консерватория откроет свои двери для публики в 2025 году», — отмечается в объявлении Минстроя РФ.

Реставрационные работы, затронули уникальный корпус органа в Малом зале им. Глазунова и все декоративные элементы, включая лепнину и плитку. Кроме того, специалисты восстановили деревянную акустику и росписи Домовой церкви, скрытые под слоями штукатурки и обоев после перестроек XX века.

Ранее мы писали о том, что здание на шоссе Революции переделают в библиотечно-культурный центр. Новое флагманское пространство соединит историю и цифровые технологии. В здании площадью свыше 1,1 тысяч квадратных метров разместят лаборатории современных компетенций, школу гидов-экскурсоводов, выставочный зал и арт-кафе.

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