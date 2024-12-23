Здание на шоссе Революции переделают в библиотечно-культурный центр

Смольный выкупил двухэтажное здание на шоссе Революции, 1. Его переделают под библиотечно-культурный центр «Место», сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Центр станет флагманским пространством, в котором объединят историю и цифровые технологии. В здании площадью свыше 1,1 тысяч квадратных метров разместят лаборатории современных компетенций, школу гидов-экскурсоводов, выставочный зал и арт-кафе.

«В Центре сделают мультимедийный туннель с интерактивными панелями и установят автоматизированную систему получения и возврата книг», — рассказали в администрации.