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Реставрации

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Здание на шоссе Революции переделают в библиотечно-культурный центр

Новое флагманское пространство соединит историю и цифровые технологии. В здании площадью свыше 1,1 тысяч квадратных метров разместят лаборатории современных компетенций, школу гидов-экскурсоводов, выставочный зал и арт-кафе.

Shutterstock.com

Смольный выкупил двухэтажное здание на шоссе Революции, 1. Его переделают под библиотечно-культурный центр «Место», сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Центр станет флагманским пространством, в котором объединят историю и цифровые технологии. В здании площадью свыше 1,1 тысяч квадратных метров разместят лаборатории современных компетенций, школу гидов-экскурсоводов, выставочный зал и арт-кафе.

«В Центре сделают мультимедийный туннель с интерактивными панелями и установят автоматизированную систему получения и возврата книг», — рассказали в администрации.

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