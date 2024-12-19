Новый проект застройки и реставрации Мытный двор представили на Градсовете

Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания на территории Мытного двора (улица Евгеньевская, 2, лит. Б, М, О, А) представили на Градсовете. Всего планируют возвести четыре жилых корпуса, при этом облик каждого здания будет отличаться и отсылать к различным архитектурным решениям в духе историзма, а также переосмыслять стили эклектики, модерна, неоклассики. По замыслу авторов проекта, набор разных приемов призван разнообразить застройку. Кроме жилья в комплексе также будет собственный спортивно-оздоровительный комплекс.

Некоторым проект показался перспективным, и в нем получилось реализовать редкие для центра Петербурга квартиры с террасами, так еще и вместить жилую постройку на небольшом участке (общая площадь застройки, в том числе участка под историческими зданиями, 24,2 тыс. кв. м).

Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый проект: «Обидно получается, что сделаны "одинаковые домики", хоть они и "по-разному украшены"», — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на архитектора Михаила Мамошина. Он добавил, что стоило лучше учесть богатую историю места.

Автор предыдущей архитектурной концепции Мытного двора Никита Явейн заметил разброс масштабов — это «типология Шушар, экспо, каких-то тех районов с пригородными домами не очень высокого уровня».

Напомним, что изначально застройкой территории Мытного двора на улице Евгеньевской, 2 должна была заниматься «Охта-Групп», но в ноябре 2023 года его продали компании Formula City Юрия Грудина. Также сменился и изначальный создатель проекта: вместо мастерской «Студия 44» Никиты Явейна пришла компания ООО «Евгений Герасимов и партнеры». Новый инвестор решил изменить объемно-планировочные и фасадные решения квартала, поэтому и понадобилось новое согласование проекта градсоветом.

Первый проект общей площадью 8,2 тысяч квадратных метров однозначно приняли в градсовете, но по новому проекту мнения разделились. Итоги голосования объявят через несколько дней.