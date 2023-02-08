Показываем, как будет выглядеть северный корпус Мытного двора в Петербурге

Специалисты комитета в 2014 году во время проверки выяснили, что постройка была снесена. Восстанавливать внешний облик исторического здания будут благодаря решению Арбитражного суда СПб и ЛО 2017 года, удовлетворившему иск КГИОП.

Мытный двор строили не единым ансамблем, а отдельными зданиями. К примеру, южный корпус, который является памятником, возводили владельцы разных лавок.

В 1800 году часть территории Мытного двора к северу от южного корпуса досталась купцу Фролову для постройки лавок. В 1851 году участки наследников Фролова выкупил купец Степан Тарасович Овсянников для реконструкции.

В конце XIX века на территории возвели комплекс Общины Святой Евгении, созданной попечительным комитетом о сестрах Красного Креста. В послевоенные годы на территории бывшего Мытного двора размещались различные учреждения, а в 90-е в зданиях появились = частные автомастерские и другие организации.