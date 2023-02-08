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Реставрации

Показываем, как будет выглядеть северный корпус Мытного двора в Петербурге

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КГИОП согласовал проект по восстановлению корпуса на Евгеньевской улице, 2. Эскизы подготовило Архитектурное бюро «Студия 44».

Проект "Архитектурного бюро «Студия 44»"
Проект "Архитектурного бюро «Студия 44»"
Проект "Архитектурного бюро «Студия 44»"

Специалисты комитета в 2014 году во время проверки выяснили, что постройка была снесена. Восстанавливать внешний облик исторического здания будут благодаря решению Арбитражного суда СПб и ЛО 2017 года, удовлетворившему иск КГИОП.

Мытный двор строили не единым ансамблем, а отдельными зданиями. К примеру, южный корпус, который является памятником, возводили владельцы разных лавок.

В 1800 году часть территории Мытного двора к северу от южного корпуса досталась купцу Фролову для постройки лавок. В 1851 году участки наследников Фролова выкупил купец Степан Тарасович Овсянников для реконструкции.

В конце XIX века на территории возвели комплекс Общины Святой Евгении, созданной попечительным комитетом о сестрах Красного Креста. В послевоенные годы на территории бывшего Мытного двора размещались различные учреждения, а в 90-е в зданиях появились = частные автомастерские и другие организации.

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