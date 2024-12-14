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Реставрации

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Завершилась реставрация триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда

Памятник, который спроектировала архитектор Валерия Душечкина, напоминают о том, что в годы войны через Ржевку-Пороховые проходил коридор, связанный с сухопутным участком Дороги Жизни.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Пилоны не ремонтировали почти 20 лет. За это время кирпичная основа получила сильные повреждения под действием влаги. Бронзовые элементы декора также требовали обновления. В июле 2024 года началась реставрация. Её проводили поэтапно. Элементы возили на реставрацию в мастерскую, где каждый из них бережно очистили и отремонтировали. Детали из бронзы покрыли патиной и лаком.

«В этом году мы достойно отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в следующем будем праздновать 80-летие Великой Победы. Ленинградцы-петербуржцы бережно хранят память о героической обороне Ленинграда. Известная строка «Здесь каждый камень помнит о войне…», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали о том, что плановую реставрацию Исаакиевского собора завершат в конце 2025 года. Сейчас на фасаде выходящего к Центральному выставочному залу «Манеж», установили реставрационные леса.

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