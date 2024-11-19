С колокольни Спаса на Крови в Петербурге собираются снимать строительные леса

«Возраст этого храма "перевалил" за 100 лет, здание стоит "по колено" в воде, поэтому тоже уже нуждается в постоянных реставрационных вмешательствах, окончание которых невозможно прогнозировать. Чтобы не закрывать на долгие годы весь храм полностью, выбрана концепция точечной реставрации — небольшими объемами в ограниченные сроки», — рассказал Мудров в интервью «Интерфаксу».

Леса с колокольни собираются снять через два года, крест с колокольни демонтируют и отправят в мастерские для восстановления. Сейчас там идет кропотливая работа по реставрации эстляндского мрамора, глазурованного кирпича, мозаичных композиций, металлоконструкций.

Позже в планах начать работы на четырех главках центрального объема и фасад. В соборе к 2026 году собираются восстановить топазовые кресты в иконостасе. А в 2025 году в Исаакиевском соборе планируют закончить реставрацию барабана балюстрады.

«Туда не заглядывали со времен строительства собора, также как и под мраморную облицовку из рускеальского мрамора. Еще с XIX века из-за проблем с осадкой под облицовку стала попадать дождевая вода, проблемы усугубились и во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы причину протечек ликвидировали, но к обследованию и реставрации кирпича под облицовкой приступили впервые более чем за полуторавековой период», — пояснил Мудров.