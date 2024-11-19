С колокольни Спаса на Крови в Петербурге собираются снимать строительные леса

Правда, это произойдет не раньше, чем через два года. Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров отметил, что историческому зданию нужна постоянная реставрация.
«Возраст этого храма "перевалил" за 100 лет, здание стоит "по колено" в воде, поэтому тоже уже нуждается в постоянных реставрационных вмешательствах, окончание которых невозможно прогнозировать. Чтобы не закрывать на долгие годы весь храм полностью, выбрана концепция точечной реставрации — небольшими объемами в ограниченные сроки», — рассказал Мудров в интервью «Интерфаксу».
Леса с колокольни собираются снять через два года, крест с колокольни демонтируют и отправят в мастерские для восстановления. Сейчас там идет кропотливая работа по реставрации эстляндского мрамора, глазурованного кирпича, мозаичных композиций, металлоконструкций.
Позже в планах начать работы на четырех главках центрального объема и фасад. В соборе к 2026 году собираются восстановить топазовые кресты в иконостасе. А в 2025 году в Исаакиевском соборе планируют закончить реставрацию барабана балюстрады.
«Туда не заглядывали со времен строительства собора, также как и под мраморную облицовку из рускеальского мрамора. Еще с XIX века из-за проблем с осадкой под облицовку стала попадать дождевая вода, проблемы усугубились и во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы причину протечек ликвидировали, но к обследованию и реставрации кирпича под облицовкой приступили впервые более чем за полуторавековой период», — пояснил Мудров.
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