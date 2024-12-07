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Реставрации

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Дом Репина приспособят под современные нужды

Комитет по охране памятников выдал разрешение на реставрацию здания в Курортном районе. Здание оснастят современными инженерными системами. Архитектурные детали и цвет фасадов восстановят по иконографическим материалам. Внутренние помещения покрасят в соответствии с колерными бланками, разработанными на основании химико-технологических исследований.

Damira / Shutterstock.com

«Проектом предусмотрены в том числе расчистка и антикоррозийная обработка металлических конструкций фонарей, замена кровельного покрытия и обрешетки, реставрация архитектурного декора и вагонки с восполнением утрат и заменой элементов с деструктированной древесиной, реставрация и ремонт деревянных элементов лестниц, столярных заполнений оконных и дверных проемов, замена козырька над южным крыльцом», — сказано в сообщении ведомства.

Проектом предлагается восстановить окраску кровли и окрытия междуэтажной тяги в зелёный цвет. Также будет восстановлено цветовое решение фасадов по состоянию на 1910-1942 годы. По воспоминаниям главного редактора издательства «Советский художник» Иосифа Анатольевича Бродского, который в 1939-1940 годах принимал участие в создании Дома-музея И.Е. Репина в Куоккале (ныне - посёлок Репино), цвет кровли утраченного здания был зелёный.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки.

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